DE
FR
Abonnieren

SC Bern – Genève-Servette 0:3
Karrer lanciert Vesey mit grandiosem Steilpass

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – Genève-Servette (0:3).
Publiziert: 03.01.2026 um 22:43 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 3. Januar
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen