DE
FR
Abonnieren

HC Lugano – Fribourg-Gottéron 3:2
Berra pariert erst hinter der Linie

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – Fribourg-Gottéron (3:2).
Publiziert: 03.01.2026 um 22:37 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 3. Januar
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
HC Lugano
HC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen