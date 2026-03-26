In den ersten drei Viertelfinal-Runden wurde den Fans beste Unterhaltung geboten. Mit Szenen, die Schmunzeln provozieren oder die Herzen hüpfen lassen. Welche hat dir am besten gefallen? Stimme jetzt ab.

Welche Playoff-Szene hat dir bisher am besten gefallen?

Welche Playoff-Szene hat dir bisher am besten gefallen?

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Sklenicka lässt Waidacher den Salto machen

Fliegen – ein Menschheitstraum. Doch so hatte sich das HCD-Youngster Beni Waidacher (19) wohl nicht vorgestellt. Er wird zum Vogelmenschen, als ihn Zugs Verteidiger Davis Sklenicka auflädt und durch die Luft wirbeln lässt. Beinahe steht Waidacher den Salto.

2:27 Waidacher macht einen Salto: Sklenicka lässt mit Monster-Check die Menge toben

Aeschlimann lässt Tatar verzweifeln

Davos-Goalie Sandro Aeschlimann zeigt in Game 2 in Zug (2:0) Paraden à discrétion. Auch als Tomas Tatar aus nächster Nähe das offene Tor vor sich hat. «Ich wollte so schnell wie möglich schiessen. Dann blieb der Puck irgendwo an ihm hängen und ging nicht rein», erzählt der Slowake ungläubig, als hätte er ein Gespenst gesehen.

0:35 Zuger können es nicht glauben: Aeschlimann pariert mirakulös im Liegen gegen Tatar

Lammikko holt Bertaggia von der Bank zurück

Nach einem gefährlichen Check gegen ZSC-Stürmer Jeper Frödén will Alessio Bertaggia auf die Bank flüchten. Doch Juho Lammikko greift sich den Lugano-Flügel und befördert ihn aufs Eis zurück.

1:18 Für Prügelei nach Check: ZSC-Lammikko zieht Bertaggia von der Bank zurück aufs Eis

Malgin macht Malgin-Sachen

Mit drei grossartigen Assists schiebt sich Denis Malgin am Mittwoch an die Spitze der Playoff-Skorerliste. Vor dem 4:0 reisst er die Fans im Stadion und vor den TV-Geräten von den Sitzen, als er zaubert, David Aebischer vernascht und Justin Sigrist das Tor auf dem Silbertablett serviert.

0:20 ZSC bodigt Lugano klar: Malgin-Magie vor Sigrists 4:0

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Bei Fazzinis Penalty fehlen nur Millimeter

Lugano-Topskorer Luca Fazzini zeigt seine Klasse, als er im ersten Spiel in Zürich (0:3) beim Stand von 0:1 einen technisch höchst anspruchsvollen Penalty auspackt. Doch der Puck prallt von der Latte auf die Torlinie und hüpft von da an den Pfosten.

0:23 Penalty geht ans Gehäuse: Hrubec braucht gegen Fazzini das Latten-Glück

Wallmark mit Spektakel-Assist für De la Rose

Jacob De la Rose weiss beim dritten Akt gegen die Lakers nach seinem 2:0, bei wem er sich bedanken muss: Lucas Wallmark. Mit einem Backhand-Pass nach einer Pirouette legt dieser auf seinen schwedischen Landsmann auf. «Ob ich Augen am Hinterkopf habe? Ja, eines», scherzt Wallmark. «Nein, ich habe vorher geschaut. Ich sage meinen Teamkollegen immer, dass sie den Stock auf dem Eis haben sollen, weil solch ein Pass plötzlich kommen kann.»

0:23 De la Rose vollstreckt zum 2:0: Wallmarks Pirouetten-Pass ist zum Zungeschnalzen

Provokateur Jelovac und der Strafenrekord

Ein Mann lässt die Fribourger Emotionen kochen: Rappi-Verteidiger Igor Jelovac. Nach seinem 5:1 ins leere Tor provoziert er die Fans mit seinem Jubel und löst damit Schlägereien und einen neuen Playoff-Rekord (218 Strafminuten) aus, wobei er sich selbst um Gottéron-Bär Patrik Nemeth kümmert.

2:00 Jelovac provoziert Fans: Plötzlich prügen alle aufeinander ein

Larssons Highlight-Pass zu Zangger-Shorthander

Längst bevor die Emotionen überkochen, schockt Rappi die Fribourger mit einem Shorthander zum 2:0. Sandro Zangger ist der Torschütze. Doch den Löwenanteil am Tor hat Jacob Larsson. Der schwedische Verteidiger läuft übers Feld und hat dann die Ruhe, Klasse und Präzision, den perfekten Querpass zu spielen.

0:25 Rappi gewinnt Spiel 1: Larsson legt mit Traumpass den Shorthander auf

Czarnik trifft wie ein Baseballer

Falls die SCB-Fans überhaupt Playoffs schauen, dürfte ihnen diese Szene Herzschmerz bereiten: Lausannes US-Stürmer Austin Czarnik, der letzte Saison noch im Trikot der Berner NL-Topskorer wurde, zeigt wieder einmal seine Klasse. Wie ein Baseballer schlägt er den Puck am Mittwoch in Genf aus der Luft zum 3:1 ins Tor. Und dies auch noch backhand.

0:26 Nach Kahuns Vorlage: Czarnik trifft in Baseball-Manier

Sutter bittet zum Tanz und bekommt Korb

Die Serie zwischen den Rivalen vom Genfersee oder Lac Léman wird höchst emotional geführt. Als am Mittwoch klar ist, dass Lausanne das Break schafft, sucht Dave Sutter Streit. Der Genfer Abwehr-Hüne fordert Aurélien Marti zum Tanz auf, bekommt aber einen Korb vom sonst stets streitlustigen Lausanner. Einen Kampf gibts nur in einer tieferen Gewichtsklasse zwischen den Finnen Vili Saarijärvi und Antti Suomela.

0:19 Frust bei den Genfern: Sutter will mit Lausannes Marti prügeln – dieser lehnt aber ab