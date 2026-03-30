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Saison ist zu Ende
HCD-Stürmer Nussbaumer zieht sich Innenband-Riss zu

Im Playoff-Spiel gegen den EV Zug hat sich HCD-Stürmer Valentin Nussbaumer einen Riss des Innenbandes zugezogen. Für den 25-Jährigen ist die Saison damit zu Ende.
Publiziert: vor 50 Minuten
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Valentin Nussbaumer (M.) verpasst den Rest der Hockey-Saison.
Foto: keystone-sda.ch
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Herber Schlag für den HC Davos. Die Bündner müssen für die restlichen Playoffs auf Valentin Nussbaumer verzichten, der 25-Jährige zog sich im letzten Spiel gegen den EV Zug einen kompletten Riss des Innenbands im Knie zu. Das teilt der HCD am Montag auf Instagram mit. Nussbaumer wird sich einer Operation unterziehen müssen. 

Nussbaumer wird in der Davoser Offensive eine merkliche Lücke hinterlassen. Mit elf Toren und 20 Vorlagen gehörte der Stürmer zu den besten Schweizer Scorern beim HCD. Auch in den Playoffs steuerte er bereits drei Scorerpunkte bei.

Teamkollege Brendan Lemieux kommentiert die Verletzungsmeldung auf Instagram mit einem gebrochenen Herzchen. 

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