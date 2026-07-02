Ambri holt U18-Nati-Coach ins Trainerteam

Einst bestritt Fabio Schumacher in der Saison 2006/07 16 Partien in der damaligen NLA für Ambri-Piotta, nun kehrt der 42-Jährige zu den Biancoblù zurück. Schumacher hat einen Zweijahresvertrag als Assistent unterschrieben. Somit verfügt Chefcoach Jussi Tapola nun neben Pasi Puistola über einen zweiten Assistenztrainer.
Schumacher bleibt trotz seines neuen Jobs in der Leventina weiterhin Chefcoach der Schweizer U18-Nationalmannschaft. «Es ist erfreulich zu sehen, dass Trainer aus dem Umfeld von Swiss Ice Hockey in der National League Verantwortung übernehmen. Das unterstreicht die gute Arbeit und Entwicklung innerhalb unseres Systems», lässt sich Nati-Direktor Patrick von Gunten in einer Medienmitteilung des Verbandes zitieren.
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