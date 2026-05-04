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Rückkehr in die Heimat
Fribourgs Wallmark verlässt die Schweiz

Der Schwede, der Fribourg in der Verlängerung des siebten Spiels des Playoff-Finals gegen Davos zum Meister geschossen hat, kehrt in seine Heimat zurück. Lucas Wallmark unterschreibt bei IF Björklöven einen Vertrag über sechs Jahre bis 2032.
Publiziert: 04.05.2026 um 14:45 Uhr
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Aktualisiert: 04.05.2026 um 15:45 Uhr
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Lucas Wallmark geht zurück in seine Heimat.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Lucas Wallmark verlässt Schweiz nach vier Jahren und kehrt nach Schweden zurück
  • Playoff-Topskorer führte Fribourg zu erstem Meistertitel in Vereinsgeschichte
  • Neuer Vertrag über sechs Jahre bei Jugendklub IF Björklöven
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Wie Blick bereits vor den Playoffs enthüllt hat, packt Lucas Wallmark (30) nach vier Jahren in der Schweiz – drei Saisons bei Fribourg, eine beim ZSC – seine Koffer und zieht zurück in seine Heimat. Dorthin, wo er das Hockeyspielen erlernt hat. Bevor dem Schweden bei Skelleftea der Sprung ins Profi-Hockey gelang, spielte Wallmark als Junior bei IF Björklöven. 

Fribourgs Meisterschütze wurde später an 97. Stelle von den Carolina Hurricanes im NHL-Draft gezogen und verbrachte fünf Saisons in Nordamerika, wo er für diverse NHL-Teams insgesamt 64 Skorerpunkte in 187 Partien gesammelt hat. Nach einem Abstecher in Moskau, wo er den Vertrag aus moralischen Gründen frühzeitig auflöste, zog es Wallmark in die Schweiz zum ZSC. 

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Krönender Abschluss mit Fribourg

Auch bei den Zürchern erfüllte der Schwede seine Vertragslaufzeit nicht. Nun verlässt er auch Fribourg. Immerhin hat der Center seine Mannschaft als Playoff-Topskorer und Meisterschütze zum ersten Titel überhaupt geführt. 

Jetzt hat er einen Vertrag über sechs Jahre mit seinem Jugendklub und Aufsteiger in der SHL unterschrieben. 

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