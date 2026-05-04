Der Schwede, der Fribourg in der Verlängerung des siebten Spiels des Playoff-Finals gegen Davos zum Meister geschossen hat, kehrt in seine Heimat zurück. Lucas Wallmark unterschreibt bei IF Björklöven einen Vertrag über sechs Jahre bis 2032.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lucas Wallmark verlässt Schweiz nach vier Jahren und kehrt nach Schweden zurück

Playoff-Topskorer führte Fribourg zu erstem Meistertitel in Vereinsgeschichte

Neuer Vertrag über sechs Jahre bei Jugendklub IF Björklöven

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Wie Blick bereits vor den Playoffs enthüllt hat, packt Lucas Wallmark (30) nach vier Jahren in der Schweiz – drei Saisons bei Fribourg, eine beim ZSC – seine Koffer und zieht zurück in seine Heimat. Dorthin, wo er das Hockeyspielen erlernt hat. Bevor dem Schweden bei Skelleftea der Sprung ins Profi-Hockey gelang, spielte Wallmark als Junior bei IF Björklöven.

Fribourgs Meisterschütze wurde später an 97. Stelle von den Carolina Hurricanes im NHL-Draft gezogen und verbrachte fünf Saisons in Nordamerika, wo er für diverse NHL-Teams insgesamt 64 Skorerpunkte in 187 Partien gesammelt hat. Nach einem Abstecher in Moskau, wo er den Vertrag aus moralischen Gründen frühzeitig auflöste, zog es Wallmark in die Schweiz zum ZSC.

Krönender Abschluss mit Fribourg

Auch bei den Zürchern erfüllte der Schwede seine Vertragslaufzeit nicht. Nun verlässt er auch Fribourg. Immerhin hat der Center seine Mannschaft als Playoff-Topskorer und Meisterschütze zum ersten Titel überhaupt geführt.

Jetzt hat er einen Vertrag über sechs Jahre mit seinem Jugendklub und Aufsteiger in der SHL unterschrieben.