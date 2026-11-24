Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
23
46
58
2
SC Bern
23
12
45
3
EV Zug
19
30
41
4
Genève-Servette HC
24
-12
39
5
HC Ambri-Piotta
23
3
38
6
SCL Tigers
24
13
38
7
HC Ajoie
24
-6
33
8
HC Fribourg-Gottéron
23
8
31
9
Lausanne HC
24
-15
30
10
HC Lugano
24
-9
29
11
EHC Biel
22
-8
27
12
HC Davos
23
-13
27
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
24
-20
26
14
EHC Kloten
24
-29
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs