Julian Sigrist Redaktor Sport

Der EV Zug hat den Nachfolger für den im Januar entlassenen Michael Liniger (46) gefunden. Lauri Marjamäki (48) übernimmt ab dem 1. Mai das Trainer-Amt bei den Zentralschweizern. Der Finne wechselt trotz Vertrag bis 2027 beim EHC Kloten per sofort zum EVZ und unterschreibt einen Zweijahresvertrag. Damit ist auch das Engagement von Benoît Groulx (58) bei den Zugern vorbei, er übernahm nach der Entlassung von Liniger als Interimstrainer.

«Lauri Marjamäki hat in vielen seiner Trainerstationen mit jungen Spielern gearbeitet und erfolgreiches Eishockey gespielt. Wir werden den EVZ in den nächsten Jahren gemeinsam durch den bereits gestarteten Rebuild-Prozess der ersten Mannschaft führen und ihn wieder näher an die Spitzenteams der National League bringen», wird EVZ-CEO Patrick Lengwiler in der Mitteilung der Zuger zitiert.

«Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim EVZ! Ich war seit Beginn der Gespräche überzeugt davon, wohin wir als Team und als Verein gelangen wollen. Ich sehe in Zug viel Potenzial. Ich bin bereit, mein ganzes Können einzubringen, um den Erfolg sicherzustellen. Wir haben viel Arbeit vor uns und wir werden diese Chance gemeinsam nutzen», so Marjamäki.

Linigier stattdessen zu Kloten

Im Gegenzug wird der trotz Entlassung noch bis Frühling 2027 laufende Vertrag mit Liniger per sofort aufgelöst. Er wird in Kloten die Nachfolge von Marjamäki übernehmen. Bei den Flughafenstädtern unterschreibt der 46-Jährige einen Vertrag bis 2028. Bereits als Spieler stand Liniger neun Jahre bei Kloten unter Vertrag.

«Mit Michael Liniger gewinnen wir einen jungen Schweizer Head Coach, der mit dem EHC Kloten stark verbunden ist und im Club einen Grossteil seiner Spielerkarriere verbracht hat. Er kennt unsere sportliche Philosophie und wir sind überzeugt, dass er diese konsequent weiterführen sowie weiterentwickeln kann. Er passt daher optimal zur strategischen Ausrichtung des EHC Kloten», wird Sportchef Ricardo Schödler in der Mitteilung von Kloten zitiert.

Liniger selbst zeigt sich begeistert: «Ich freue mich riesig, die kommende Saison mit meinen Assistenten, den Spielern, dem Staff und der ganzen Kloten-Familie in Angriff zu nehmen. Bereits als Spieler war ich stolz die Farben des EHCK zu tragen. Nun als Headcoach in die Organisation zurückzukehren, bedeutet mir sehr viel.»