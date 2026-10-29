Darum gehts
- Robin Antenen verlängert beim EV Zug bis 2028/29
- Der 20-jährige Flügelstürmer spielt seit der U15 bei den Innerschweizern
- In elf NL-Spielen holte er drei Assists, wie 2025/26
Bereits seit der U15 spielt Robin Antenen (20) beim EV Zug. Nun binden die Innerschweizer ihr Eigengewächs langfristig. Der auslaufende Vertrag mit dem Flügelstürmer wird um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert. In der Spielzeit 2024/25 hatte Antenen sein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert.
Der ehemalige U20-Elit Captain gehört seit zwei Jahren fest zum A-Kader des EVZ und kommt in der laufenden Saison bislang auf elf National-League-Einsätze. Mit drei Assists sammelte Antenen in dieser Spielzeit bereits bereits gleich viele Skorerpunkte wie in der gesamten Vorsaison.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18