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Eigengewächs bleibt in Zug
EVZ verlängert mit Junior Antenen

Eigengewächs Robin Antenen verlängert beim EVZ um zwei weitere Jahre. In dieser Saison sammelte der 20-Jährige bereits genauso viele Skorerpunkte wie in der Vorsaison.
Publiziert: vor 1 Minute
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Robin Antenen verlängert bis 2028/29 beim EVZ.
Foto: Estelle Vagne/freshfocus

Darum gehts

  • Robin Antenen verlängert beim EV Zug bis 2028/29
  • Der 20-jährige Flügelstürmer spielt seit der U15 bei den Innerschweizern
  • In elf NL-Spielen holte er drei Assists, wie 2025/26
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Bereits seit der U15 spielt Robin Antenen (20) beim EV Zug. Nun binden die Innerschweizer ihr Eigengewächs langfristig. Der auslaufende Vertrag mit dem Flügelstürmer wird um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert. In der Spielzeit 2024/25 hatte Antenen sein Debüt in der ersten Mannschaft gefeiert.

Der ehemalige U20-Elit Captain gehört seit zwei Jahren fest zum A-Kader des EVZ und kommt in der laufenden Saison bislang auf elf National-League-Einsätze. Mit drei Assists sammelte Antenen in dieser Spielzeit bereits bereits gleich viele Skorerpunkte wie in der gesamten Vorsaison.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
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18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
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17
14
27
5
Genève-Servette HC
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17
-8
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
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18
-7
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
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17
-5
22
10
HC Davos
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17
-10
21
11
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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17
-16
18
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