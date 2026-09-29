Nach dem Saisonende von Simon Ryfors (Kreuzbandriss) droht beim HC Davos der nächste Ausfall eines Ausländers. Auch Rasmus Asplund (28) hat sich verletzt. Aktuell sind noch medizinische Abklärungen im Gang, aber der Schwede könnte zumindest für die Partie am Dienstagabend auswärts gegen Überraschungsteam Ambri ausfallen.
Aktuell sondiert der HCD ohnehin den Markt, um den Verlust von Ryfors abzufedern. Nun hoffen die Bündner, dass es bei Asplund nicht allzu schlimm ist und sie nicht gleich doppelt tätig werden müssen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
4
-1
5