DE
FR
Abonnieren

Bündner Verletzungssorgen
Ausfall von nächstem HCD-Ausländer droht

Der Saisonstart für den HC Davos ist schwierig und geprägt von Verletzungssorgen. Nun könnte mit Rasmus Asplund ein weiterer Ausländer ausfallen.
Publiziert: 10:12 Uhr
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Rasmus Asplund ist fraglich.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_378.JPG
Marcel AllemannReporter Eishockey

Nach dem Saisonende von Simon Ryfors (Kreuzbandriss) droht beim HC Davos der nächste Ausfall eines Ausländers. Auch Rasmus Asplund (28) hat sich verletzt. Aktuell sind noch medizinische Abklärungen im Gang, aber der Schwede könnte zumindest für die Partie am Dienstagabend auswärts gegen Überraschungsteam Ambri ausfallen.

Aktuell sondiert der HCD ohnehin den Markt, um den Verlust von Ryfors abzufedern. Nun hoffen die Bündner, dass es bei Asplund nicht allzu schlimm ist und sie nicht gleich doppelt tätig werden müssen.

Noch näher dran am HCD
HCD.png

Füge jetzt den HC Davos deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zug
EV Zug
4
6
7
8
SC Bern
SC Bern
4
3
7
9
EHC Biel
EHC Biel
5
4
7
10
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395981 HC+Davos
HC Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395981 HC+Davos
        HC Davos