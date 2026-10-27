Petar DjordjevicRedaktor Sport
Rund ein Drittel der National-League-Saison ist durch. Während sich der ZSC bereits klar vom Rest der Liga abgesetzt hat, bleibt es dahinter noch äusserst spannend. Der Abstand zwischen den ersten zwei Plätzen ist nämlich gleich gross wie der Abstand zwischen dem Zweitplatzierten und dem Schlusslicht – zwölf Punkte. Neben der spannenden Ausgangslage hat die National League bereits einige Geschichten geliefert. Wie gut hast du bis jetzt aufgepasst? Beweise es im Quiz:
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs