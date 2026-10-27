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Rund ein Drittel durch
Wie gut hast du in der National League bisher aufgepasst?

Wie gut hast du die National-League-Saison bisher verfolgt? Beweise es im Quiz.
Publiziert: vor 1 Minute
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Wie gut hast du in der National League bisher aufgepasst?
Foto: Pius Koller
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Rund ein Drittel der National-League-Saison ist durch. Während sich der ZSC bereits klar vom Rest der Liga abgesetzt hat, bleibt es dahinter noch äusserst spannend. Der Abstand zwischen den ersten zwei Plätzen ist nämlich gleich gross wie der Abstand zwischen dem Zweitplatzierten und dem Schlusslicht – zwölf Punkte. Neben der spannenden Ausgangslage hat die National League bereits einige Geschichten geliefert. Wie gut hast du bis jetzt aufgepasst? Beweise es im Quiz:

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
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SCL Tigers
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EHC Kloten
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HC Fribourg-Gottéron
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EHC Biel
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Lausanne HC
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Genève-Servette HC
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