Petar Djordjevic Redaktor Sport

Rund ein Drittel der National-League-Saison ist durch. Während sich der ZSC bereits klar vom Rest der Liga abgesetzt hat, bleibt es dahinter noch äusserst spannend. Der Abstand zwischen den ersten zwei Plätzen ist nämlich gleich gross wie der Abstand zwischen dem Zweitplatzierten und dem Schlusslicht – zwölf Punkte. Neben der spannenden Ausgangslage hat die National League bereits einige Geschichten geliefert. Wie gut hast du bis jetzt aufgepasst? Beweise es im Quiz:

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