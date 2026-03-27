Im Powerplay – Servette legt vor

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Czarnik legt gut zurück auf Suomela, doch dieser trifft die Scheibe nicht!
Lausanne mit einem Vorstoss, den Niku mit einem Halbschuss abschliesst.
Jetzt hat Genf plötzlich wieder etwas mehr. Sie wirken heute irgendwie konzentrierter als noch in den letzten beiden Spielen.
Praplan lenkt einen Schuss von Rutta ab, der aber am Tor vorbei geht.
Noah Rod mit einem Abschluss bei einem Gegenstoss. Die Genfer schiessen sehr viel, was sich heute auch schon ausgezahlt hat.
Lausanne erhöht den Druck. Genf lauert auf Konter.
Bozon bekommt einen Lop auf den Stock und kann noch aus spitzem Winkel abziehen, kann Pasche von da aber nicht überwinden.
Caggiula immer wieder mit viel Zug aufs Tor. Der Kanadier mit tollen Playoffs bislang.
Caggiula mit vie Speed in der Offensivzone und mit einem Abschluss, den Charlin aber einfach parieren kann.
Kahun mit dem Breakaway. Von links kommt er auf Charlin zu und versucht ihn über der Stockhand zu bezwingen. Der Genfer Goalie bleibt Sieger, denn Kahun verfehlt das Tor sehr klar. Czarnik war in der Mitte zugestellt.