DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
Lausanne HC
Lausanne HC
LIVE
0:1
(0:1 | -:- | -:-)
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
Le Coultre 2'
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Die Playoffs im Ticker
Im Powerplay – Servette legt vor

16:05 Uhr

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier geht es direkt zu den Teams.

vor 2 Minuten

15. Minute

Czarnik legt gut zurück auf Suomela, doch dieser trifft die Scheibe nicht!

vor 4 Minuten

15. Minute

Lausanne mit einem Vorstoss, den Niku mit einem Halbschuss abschliesst.

vor 5 Minuten

13. Minute

Jetzt hat Genf plötzlich wieder etwas mehr. Sie wirken heute irgendwie konzentrierter als noch in den letzten beiden Spielen.

vor 6 Minuten

12. Minute

Praplan lenkt einen Schuss von Rutta ab, der aber am Tor vorbei geht.

vor 7 Minuten

12. Minute

Noah Rod mit einem Abschluss bei einem Gegenstoss. Die Genfer schiessen sehr viel, was sich heute auch schon ausgezahlt hat.

vor 7 Minuten

11. Minute

Lausanne erhöht den Druck. Genf lauert auf Konter.

vor 8 Minuten

11. Minute

Bozon bekommt einen Lop auf den Stock und kann noch aus spitzem Winkel abziehen, kann Pasche von da aber nicht überwinden.

vor 9 Minuten

10. Minute

Caggiula immer wieder mit viel Zug aufs Tor. Der Kanadier mit tollen Playoffs bislang.

vor 10 Minuten

9. Minute

Caggiula mit vie Speed in der Offensivzone und mit einem Abschluss, den Charlin aber einfach parieren kann.

vor 10 Minuten

8. Minute

Kahun mit dem Breakaway. Von links kommt er auf Charlin zu und versucht ihn über der Stockhand zu bezwingen. Der Genfer Goalie bleibt Sieger, denn Kahun verfehlt das Tor sehr klar. Czarnik war in der Mitte zugestellt.

Die letzten Spiele
Anstoss
Freitag
27. März 2026 um 20:00 Uhr
In diesem Artikel erwähnt
Lausanne HC
Lausanne HC
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Lausanne HC
        Lausanne HC
        Genève-Servette HC
        Genève-Servette HC
        National League
        National League