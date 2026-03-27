Andrighetto fehlt dem ZSC – Goalie-Wechsel bei Lugano

Die Line-ups

HC Lugano

Der HC Lugano nimmt für sein Schicksalsspiel einen Wechsel auf der Goalieposition vor – anstelle des in dieser Serie nicht immer überzeugenden Niklas Schlegel kommt Joren van Pottelberghe zu seinem ersten Einsatz in diesen Playoffs. Als verletzt gemeldet ist Alessio Bertaggia, für ihn rückt Ramon Tanner in die vierte Sturmlinie und Cyrill Henry ist als 13. Stürmer erstmals im Kader. Trainer Tomas Mitell hat sämtliche Sturmlinien gehörig durcheinander gewirbelt.

ZSC Lions

Bei den ZSC Lions fällt wie erwartet Sven Andrighetto nach seinem heftigen Crash am Mittwoch mit Teamkollege Rudolfs Balcers aus. Für ihn rückt wie bereits am Mittwoch nach Andrighettos Ausfall Harrison Luc Schreiber in die erste Sturmlinie zu Denis Malgin und Balcers. Zu seiner Playoff-Taufe beim ZSC kommt Kimo Gruber als 13. Stürmer.