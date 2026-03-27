Andrighetto fehlt dem ZSC – Goalie-Wechsel bei Lugano

HC Lugano
Der HC Lugano nimmt für sein Schicksalsspiel einen Wechsel auf der Goalieposition vor – anstelle des in dieser Serie nicht immer überzeugenden Niklas Schlegel kommt Joren van Pottelberghe zu seinem ersten Einsatz in diesen Playoffs. Als verletzt gemeldet ist Alessio Bertaggia, für ihn rückt Ramon Tanner in die vierte Sturmlinie und Cyrill Henry ist als 13. Stürmer erstmals im Kader. Trainer Tomas Mitell hat sämtliche Sturmlinien gehörig durcheinander gewirbelt.
ZSC Lions
Bei den ZSC Lions fällt wie erwartet Sven Andrighetto nach seinem heftigen Crash am Mittwoch mit Teamkollege Rudolfs Balcers aus. Für ihn rückt wie bereits am Mittwoch nach Andrighettos Ausfall Harrison Luc Schreiber in die erste Sturmlinie zu Denis Malgin und Balcers. Zu seiner Playoff-Taufe beim ZSC kommt Kimo Gruber als 13. Stürmer.
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Die Partie wird heute von den Schiedsrichtern Mikko Kaukokari und Roland Gerber geleitet. Sie werden von den Linienrichtern Michael Stalder und Benjamin Francey unterstützt.
Die letzten fünf Partien konnten die ZSC Lions alle zu ihren Gunsten entscheiden. Die Luganesi konnten die Zürcher zuletzt am 21. Oktober zuhause mit 5:1 bezwingen. Macht Zürich heute das halbe Dutzend voll oder kann Lugano die Serie durchbrechen?
Der Schweizer Meister von den letzten Jahren ist auch heuer schwer zu bezwingen. Einzig beim Auswärtsspiel (4:5) schlitterten sie knapp vorbei an einer Niederlage. Simon Hrubec konnte gleich zweimal einen Shutout feiern. Der einzige Wemutstropfen ist der womögliche Ausfall von Topskorer Sven Andrighetto nach dem Zusammensprall im letzten Spiel mit seinem Mitspieler Rudolfs Balcers. Mit einem Sieg heute machen die Löwen einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung.
0:3, 4:5 und 0:4 lauten die Resultate der Luganesi in dieser Serie. Diese zeigen direkt ein Problem auf: Sie schiessen zu wenig Tore – durchschnittlich eines pro Spiel. Bei den Gegentreffern sieht es auch nicht besser aus mit Zwölf – vier pro Partie. Das heisst, sie verlieren im Querschnitt mit 1:4. Was ihnen hingegen Mut machen kann: Im Heimspiel waren die Bianconeri sehr nahe dran an einem Sieg. Wenn Lugano an diese offensive Leistung anküpft und hinten dicht hält, können sie in dieser Serie verkürzen.
Für Lugano ist die Ausgangslage klar: Verlieren verboten. Sie liegen mit 0:3 im Hintertreffen und müssen heute gewinnen, wenn sie sich nicht vorzeitig in die Ferien verabschieden möchten. Die ZSC Lions hingegen haben die Chance, sich als erste Mannschaft vorzeitig für das Halbfinale zu qualifizieren. Können die Bianconeri mit den Fans im Rücken, ein fünftes Spiel erzwingen?
Herzlich willkommen, liebe Eishockeyfans! Heute treffen der HC Lugano und die ZSC Lions zum Spiel vier im Viertelfinale aufeinander. Einwurf der Scheibe ist um 20 Uhr in der Corner Arena. Vorab erfahrt ihr Wissenswertes über beide Mannschaften und seid ab Spielbeginn live dabei. Viel Spass und gutes Mitfiebern!