Playoff-Prognose «Wie soll Lugano viermal gegen Zürich gewinnen?»

ZSC gegen Lugano in den Playoffs: Beide SCHLIIFTS-Hosts sind sich einig – Zürich gewinnt klar. Sie diskutieren über Luganos Fortschritt unter Mittel und Hedlund, die Rückkehr verletzter ZSC-Stars und warum Lugano historisch keine Chance hat gegen den Meister.