ZSC gegen Lugano in den Playoffs: Beide SCHLIIFTS-Hosts sind sich einig – Zürich gewinnt klar. Sie diskutieren über Luganos Fortschritt unter Mittel und Hedlund, die Rückkehr verletzter ZSC-Stars und warum Lugano historisch keine Chance hat gegen den Meister.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49