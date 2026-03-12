DE
FR
Abonnieren

Playoff-Prognose
«Wie soll Lugano viermal gegen Zürich gewinnen?»

ZSC gegen Lugano in den Playoffs: Beide SCHLIIFTS-Hosts sind sich einig – Zürich gewinnt klar. Sie diskutieren über Luganos Fortschritt unter Mittel und Hedlund, die Rückkehr verletzter ZSC-Stars und warum Lugano historisch keine Chance hat gegen den Meister.
Publiziert: vor 10 Minuten
Kommentieren
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49
In diesem Artikel erwähnt
ZSC Lions
ZSC Lions
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen