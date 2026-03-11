DE
FR
Abonnieren

Feierliche Verkündung
Dieses Nachwuchsprojekt gewinnt das Phrasenschwein-Geld

Das Phrasenschwein ist geknackt! Flims Füx gewinnen 4'271 Franken plus 1'000-Franken-Gutschein von Ochsner Hockey. Die Bündner setzten sich dank Social-Media-Kampagne gegen HC Wisle und Fortuna Bäretswil durch. Herzliche Gratulation!
Publiziert: 00:13 Uhr
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
EHC Biel
EHC Biel
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
SC Bern
SC Bern
SCL Tigers
SCL Tigers
Lausanne HC
Lausanne HC
ZSC Lions
ZSC Lions
EHC Kloten
EHC Kloten
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
HC Davos
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
EV Zug
EV Zug
HC Lugano
HC Lugano
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen