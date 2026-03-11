«Was Lundskog in Rappi macht, ist grosse Klasse»

Trainer Johan Lundskog hat die Lakers auf den beachtlichen siebten Platz der Regular Season geführt, vor Teams mit deutlich dickerem Portemonnaie, wie dem EV Zug oder dem SC Bern. Die «SCHLIIFTS?»- Hosts Raphi Walser und Dino Kessler binden dem Schweden ein Kränzchen.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49