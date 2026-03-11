Viel aus Team rausgeholt «Was Lundskog in Rappi macht, ist grosse Klasse»

Trainer Johan Lundskog hat die Lakers auf den beachtlichen siebten Platz der Regular Season geführt, vor Teams mit deutlich dickerem Portemonnaie, wie dem EV Zug oder dem SC Bern. Die «SCHLIIFTS?»- Hosts Raphi Walser und Dino Kessler binden dem Schweden ein Kränzchen.