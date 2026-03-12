DE
Play-In-Drama
«Verkehrte Welt? Rappi gegen Zug in der Favoritenrolle»

Dino Kessler und Raphi Walser sind sich einig – Rappi ist Favorit gegen den EVZ. Sie analysieren Zugs Talfahrt, hinterfragen Trainer Groulx und sehen nur Genoni als möglichen X-Faktor. Verkehrte Welt im Schweizer Eishockey.
Publiziert: 13:00 Uhr
RMS_Portrait_AUTOR_504.JPG
Dino KesslerLeiter Eishockey-Ressort
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49
