«Verkehrte Welt? Rappi gegen Zug in der Favoritenrolle»
Dino Kessler und Raphi Walser sind sich einig – Rappi ist Favorit gegen den EVZ. Sie analysieren Zugs Talfahrt, hinterfragen Trainer Groulx und sehen nur Genoni als möglichen X-Faktor. Verkehrte Welt im Schweizer Eishockey.
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 49