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Pesonen-Nachfolge geklärt
SCL Tigers bestimmen neuen Captain

Die SCL Tigers setzen auf ein neues Captains-Team für die Saison 2026/27. Flavio Schmutz bekommt erstmals das «C» auf der Brust. Unterstützt wird er von den Finnen Hannes Björninen und Juuso Riikola sowie zwei weiteren Schweizer Spielern.
Publiziert: 10.08.2026 um 13:36 Uhr
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Auch die Finnen Hannes Björninen (l.) und Juuso Riikola (M.) gehören zum Captains-Team 2026/27.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Flavio Schmutz wird neuer Captain der SCL Tigers für 2026/27
  • Finnische Routiniers Björninen und Riikola unterstützen als Assistant Captains
  • Fünfköpfiges Leadership-Team wird mit Phil Baltisberger und Julian Schmutz komplettiert
Nick Rohner
Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Die SCL Tigers stellen die Weichen für die National-League-Saison 2026/27 und präsentieren ihr Captains-Team: Stürmer Flavio Schmutz (31) übernimmt erstmals das «C» auf der Brust der Langnauer.

Der Angreifer, der bereits seit der Spielzeit 2021/22 zur Führungsgruppe der Emmentaler gehört, rückt damit an die Spitze der Mannschaft. An seiner Seite fungieren zwei erfahrene finnische Routiniers als Assistant Captains: Hannes Björninen (30) und Juuso Riikola (32) bringen reichlich Führungserfahrung mit.

Fünfköpfiges Leadership-Team für 2026/27

Komplettiert wird das Leadership-Team durch Verteidiger Phil Baltisberger (30) und Stürmer Julian Schmutz (32). Gemeinsam soll das Fünfer-Gespann die Verantwortung für das Team auf und neben dem Eis tragen.

Tigers-Headcoach Thierry Paterlini (51) zeigt sich in der Medienmitteilung überzeugt von der Wahl: «Flavio Schmutz ist unser neuer Captain. Er steht für Konstanz, Einsatz und den Anspruch, den wir an diese Mannschaft haben. Juuso Riikola und Hannes Björninen bringen als Assistenten Erfahrung und Ruhe ins Team, Phil Baltisberger und Julian Schmutz ergänzen das Captains-Team mit Charakter und Führungsbereitschaft. Diese fünf Spieler tragen die Verantwortung gemeinsam, genau so, wie wir Leadership verstehen.»

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