Leventina statt Emmental – Patrick Petrini kehrt zu Ambri-Piotta zurück. Also zu dem Verein, in dem er einen Teil seiner Nachwuchszeit verbracht hat.
Bei den Biancoblu hat der Stürmer einen ab der Saison 2027/28 gültigen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Die Leventiner besitzen zudem die Option, den Kontrakt um eine weitere Saison zu verlängern.
Petrini hat all seine bisherigen mehr als 200 National-League-Spiele im Trikot der SCL Tigers bestritten. In der aktuellen Saison sind ihm in 20 Einsätzen ein Tor und zwei Assists geglückt.
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