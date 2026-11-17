Patrick Petrini (24) wird am Ende dieser Saison von den SCL Tigers zu Ambri-Piotta wechseln.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Leventina statt Emmental – Patrick Petrini kehrt zu Ambri-Piotta zurück. Also zu dem Verein, in dem er einen Teil seiner Nachwuchszeit verbracht hat.

Bei den Biancoblu hat der Stürmer einen ab der Saison 2027/28 gültigen Zweijahresvertrag unterzeichnet. Die Leventiner besitzen zudem die Option, den Kontrakt um eine weitere Saison zu verlängern.

Petrini hat all seine bisherigen mehr als 200 National-League-Spiele im Trikot der SCL Tigers bestritten. In der aktuellen Saison sind ihm in 20 Einsätzen ein Tor und zwei Assists geglückt.

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