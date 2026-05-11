Ambri-Piotta verlängert Verträge mit zwei Spielern

Ambri-Piotta verlängert mit Tim Muggli und Zaccheo Dotti. Muggli bleibt nach seiner Leihe in Visp ein weiteres Jahr. Dotti, der 2022 den Spengler Cup gewann, unterschreibt für zwei zusätzliche Jahre.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Stürmer Tim Muggli und Verteidiger Zaccheo Dotti bleiben Ambri-Piotta erhalten. Das geben die Biancoblu in einer Medienmitteilung bekannt. Bei Muggli wurde die Option zur Vertragsverlängerung gezogen, die den 22-Jährigen für ein weiteres Jahr im Tessin hält. In der vergangenen Saison war er an Visp ausgeliehen. Dort erzielte er in 32 Spielen sechs Tore und bereitete zudem sechs weitere vor.

Das Arbeitspapier von Dotti wird gar um zwei Jahre verlängert. Der Verteidiger lief bisher in 277 Spielen für Ambri auf und gewann 2022 den Spengler Cup mit den Tessinern. In der abgelaufenen Spielzeit gelangen dem 31-Jährigen sechs Skorerpunkte.

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