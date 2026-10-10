Streule bekommt Schuss von Lehtonen ins Gesicht

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
HC Davos
11
-4
13
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
12
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
10
-15
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs