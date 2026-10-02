DE
FR
Abonnieren

NL-Debüt mit 32 Jahren
Achermann: «Ich bin mit dem eigenen Auto gekommen»

Mit 32 Jahren feiert Oliver Achermann sein Debüt in der höchsten Schweizer Eishockeyliga. Der Neo-Genfer gibt nach seinem Einstand einen Einblick in seine Gefühlswelt.
Publiziert: vor 7 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
7
15
21
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
8
6
14
4
HC Davos
HC Davos
8
1
13
5
SCL Tigers
SCL Tigers
8
1
12
6
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
7
Lausanne HC
Lausanne HC
8
-3
11
8
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
8
-6
11
9
EV Zug
EV Zug
5
9
10
10
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
8
-9
9
11
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
12
SC Bern
SC Bern
6
-1
8
13
EHC Biel
EHC Biel
7
-2
7
14
EHC Kloten
EHC Kloten
8
-14
6
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen