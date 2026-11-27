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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
24
47
60
2
SC Bern
24
10
45
3
EV Zug
20
32
44
4
HC Ambri-Piotta
24
6
41
5
SCL Tigers
25
15
41
6
Genève-Servette HC
25
-14
39
7
HC Ajoie
25
-5
35
8
Lausanne HC
25
-13
33
9
HC Lugano
25
-8
32
10
HC Fribourg-Gottéron
25
5
31
11
EHC Biel
23
-9
28
12
HC Davos
23
-13
27
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
25
-21
27
14
EHC Kloten
25
-32
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs