DE
FR
Abonnieren

HC Lugano – HC Lausanne 4:0
Olsson brüllt trotz Sieg seinen Frust raus

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – HC Lausanne (4:0).
Publiziert: vor 3 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zug
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
11
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
12
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen