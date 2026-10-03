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Tut nur beim Zuschauen weh
Ambris Kodytek kracht voll in De la Rose

Ambris Kodytek fährt rückwärts in Richtung eigene Zone und als er sich drehen will, fährt er in voller Geschwindigkeit kopfvoran in De la Rose. Der Biancoblu bleibt kurz benommen liegen und muss sich pflegen lassen.
Publiziert: 03.10.2026 um 22:12 Uhr
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
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9
-18
6
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