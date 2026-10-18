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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs