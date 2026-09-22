Davos muss auf Verteidiger verzichten – und holt einen neuen

Beim HC Davos gibts eine verletzungsbedingte Rochade auf der Verteidigerposition: Nico Gross fällt aus, dafür stösst Martin Gernat zu den Bündnern.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nico Gross (26) wird dem HC Davos rund sechs Wochen fehlen. Wie die Bündner am Dienstagabend mitteilen, hat sich der Verteidiger beim letzten Spiel am Samstag gegen den EV Zug eine Teilverletzung am Innenband im Knie zugezogen. Eine Operation sei aber nicht nötig.

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Die HCD-Verantwortlichen reagieren umgehend auf den Ausfall und verpflichten Martin Gernat bis zum Ende der laufenden Saison. Der Slowake spielte in den letzten drei Saisons für Lokomotiv Yaroslavl in der KHL, kennt die National League aber auch schon bestens. Der 33-Jährige spielte in der Saison 2017/18 leihweise und von 2021 bis 2023 fix bei Lausanne. In 117 National-League-Partien verbuchte er 66 Skorerpunkte (27 Tore).

Auch Davos ist ihm nicht unbekannt, da er mit Mountfield HK und Ocelari Trinec schon insgesamt dreimal am Spengler Cup im Einsatz stand. Fortan betritt Gernat für den HCD das Eis – vielleicht schon am Freitag, wie der HCD schreibt: «Sofern die beantragte Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft, könnte er bereits am Freitag beim Auswärtsspiel gegen die SC Rapperswil-Jona Lakers erstmals für den HCD auflaufen.»

HCD-Sportchef Jan Alston freut sich über die Verpflichtung: «Martin kommt mit sehr viel Erfahrung nach Davos. Er bringt gute Allround-Fähigkeiten mit und er kennt die Schweizer Liga. Martin ist topmotiviert und freut sich darauf, mit uns loszulegen.»

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