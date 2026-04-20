Sam Hallam bekommt in Genf einen neuen Trainerstab

In Genf weht nächste Saison ein neuer Wind an der Bande. Für den neuen Cheftrainer Sam Hallam wird Servette auch die Assistenzposten auswechseln.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Der Trainerstab, bestehend aus Headcoach Ville Peltonen (53) und den Assistenten Pekka Kangasalusta (48) sowie Samuel Tilkanen (36), kehrt nächste Saison nicht mehr an die Bande des Westschweizer Eishockey-Klubs zurück. Dies kommuniziert der Verein in einer Medienmitteilung am Montag. Bereits seit Oktober steht fest, dass Sam Hallam (46) Genf im Sommer als Cheftrainer übernimmt. Nun habe die Suche der Assistenz des neuen Headcoachs begonnen.

Sportchef Marc Gautschi über die Entscheidung: «Nach reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, mit Sam Hallam einen neuen Zyklus einzuleiten, mit dem Ziel, den nächsten Titel zu gewinnen, unterstützt von einem neuen Trainerstab.»

Hallam bringt Olympia-Erfahrung mit

Demnach wird der neue Trainerstab rund um Sam Hallam gesucht. Servette ist die erste Station des Schweden ausserhalb seines Heimatlandes. Mit den Växjö Lakers wurde Hallam in der heimischen Liga SHL drei Mal Meister, bevor er 2022 die schwedische Nationalmannschaft übernahm. An Olympia in Mailand schied Hallam mit den Skandinaviern im Viertelfinal gegen die späteren Turniersieger aus den USA nach Verlängerung aus.

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