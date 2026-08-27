Genoni spielt mindestens weiter, bis er 42 ist

Leonardo Genoni und der EV Zug spannen weiter zusammen. Der 2027 auslaufende Vertrag ist bis 2030 verlängert worden. Dies geben die Zentralschweizer am Donnerstag bekannt, also am Tag vor dem 39. Geburtstag des Nati-Goalies. Genoni plant somit, mindestens Eishockey auf allerhöchstem Niveau zu spielen, bis er 42 Jahre alt ist.
Genoni, siebenfacher Schweizer Meister und vierfacher WM-Silberheld, steht seit 2019 bei den Zugern zwischen den Pfosten. Davor hinterliess er bei Davos und Bern seine Spuren.
«Ich fühle mich topfit, möchte weiterhin auf höchstem Niveau Eishockey spielen und spüre das Vertrauen der EVZ-Verantwortlichen, dass sie auch in Zukunft voll auf mich setzen wollen. Gemeinsam mit dem Team bin ich hoch motiviert, in den kommenden Saisons wieder Erfolg zu haben und ich möchte in Zug noch einiges erreichen», lässt sich Genoni zitieren.
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