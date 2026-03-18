HCD verlängert vorzeitig mit seinem Energiestürmer

Yannick Frehner bleibt ein Davoser. Er hat seinen noch eine weitere Saison gültigen Vertrag vorzeitig verlängert. Und das gleich um vier Jahre.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Der HC Davos bindet einen seiner Leistungsträger langfristig. Wie die Bündner mitteilen, wird das Arbeitspapier mit Yannick Frehner vorzeitig verlängert. «Ich habe News für euch», verkündet der 28-Jährige in einem Instagram-Video. «Ich hoffe, es freut euch – und sonst habt ihr halt Pech gehabt. Ich konnte meinen Vertrag bis 2031 verlängern und werde noch länger beim HCD bleiben.» Sein bisheriger Vertrag wäre erst nach der Saison 2026/27 ausgelaufen.

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Frehner ist seit 13 Jahren Teil der HCD-Organisation. 2013 absolvierte er seine ersten Einsätze in der U17-Elit und gab 2017/18 sein Debüt in der National League. In der darauffolgenden Saison schaffte er den Sprung in die erste Mannschaft.

«In den vergangenen Jahren hat sich der Energiestürmer einen festen Platz erarbeitet und gehört mittlerweile zu den prägenden Figuren im Team», heisst es in der Medienmitteilung. Frehner verkörpere die DNA des Rekordmeisters (31 Titel) auf und neben dem Eis: «Bodenständig, verlässlich, mannschaftsdienlich und mit grossem Einsatz für den Klub».

Bis dato hat Frehner über 420 Partien für den HC Davos absolviert und zweimal den Spengler Cup gewonnen. Am Freitag (20 Uhr) starten die Bündner zu Hause in die Playoff-Viertelfinals. Der Gegner ist noch offen – sie treffen entweder auf den EV Zug oder den SC Bern.

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