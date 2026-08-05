Für eine Saison in die Swiss League: Ajoie verleiht Matteo Romanenghi nach Visp.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Neuer Verein für Matteo Romanenghi. Ajoie verleiht den 31-Jährigen für eine Saison in die Swiss League zum EHC Visp. Dies vermeldet der Klub am Mittwoch.

«HCA dankt Matteo für seine Professonalität und wünscht ihm das Beste für die kommende Saison», so Ajoie. In der vergangenen Saison absolvierte der Schweizer 43 Spiele für Ajoie und verbuchte dabei sieben Scorerpunkte.

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