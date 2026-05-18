Gottéron holt kanadischen Stürmer

Grégory Beaud

Fribourg-Gottéron hat einen Ersatz für Lukas Wallmark gefunden, der trotz noch laufendem Vertrag in sein Heimatland zurückkehren wird. Um den Abgang des Schweden zu kompensieren, hat Sportchef Gerd Zenhäusern den kanadischen Stürmer Anthony Richard verpflichtet. Der Kanadier hat einen Zweijahresvertrag beim amtierenden Schweizer Meister unterschrieben.

Der Stürmer, der sowohl als Center als auch auf dem Flügel spielen kann, wird seine erste Erfahrung in Europa machen, nachdem er seine gesamte Karriere in der AHL und der NHL verbracht hat. Richard wurde 2015 von den Nashville Predators (4. Runde, 100. Position) gedraftet und spielte hauptsächlich in der AHL, wo er 589 Spiele absolvierte und 381 Punkte (179 Tore, 202 Assists) erzielte.

In Freiburg ist er zusammen mit den Verteidigern Michael Kapla und Patrik Nemeth sowie den Stürmern Marcus Sörensen, Jacob De La Rose und Henrik Borgström der sechste Ausländer, der unter Vertrag steht. In der TV-Sendung «Puckalistes» zeigte Gerd Zenhäusern keine Absicht, die Saison trotz der Teilnahme an der Champions League mit sieben Ausländern zu starten. «Wir müssen noch einige Analysen durchführen», erklärte er. «Aber wir gehen derzeit davon aus, mit sechs zu starten.» Eine Entscheidung, die sich in der letzten Meisterschaft ausgezahlt hat.