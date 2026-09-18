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Neuen Vertrag unterschrieben
Meier-Zwillinge bleiben länger in Kloten

Rafael und Simon Meier verlängern ihre Verträge beim EHC Kloten. Die Zwillinge sind damit neu bis im Frühling 2029 an die Zürcher gebunden.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Simon Meier (Nummer 71) bleibt bis 2029 beim EHC Kloten.
Foto: Laurent Daspres/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der EHC Kloten stattet zwei Eigengewächse mit neuen Verträgen aus: Rafael und Simon Meier (21) verlängern ihre Arbeitspapiere bei den Flughafenstädtern bis 2029, wie der Verein am Freitag bekannt gibt.

Die Zwillinge stürmen seit Juniorenzeiten in Kloten. Während Rafael den Verein nie verlassen hat und in den vergangenen zwei Saisons mit über 90 Einsätzen und insgesamt 24 Skorerpunkten zu einer Stütze im Spiel der National-League-Mannschaft geworden ist, wartet Simon noch auf seinen Durchbruch in der höchsten Schweizer Spielklasse. Dafür hat er Erfahrungen im Ausland gesammelt: Zwischen 2023 und 2025 verbrachte er zwei Jahre bei den Penticton Vees in der kanadischen Junioren-Liga British Columbia Hockey League.

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