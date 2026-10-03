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Fehlen Xhaka und Embolo?
Manzambi: «Ich bin glücklich mit Jashari und Amdouni»

Der frühe Gegentreffer war für Ardon Jashari ein Schock, aber der Xhaka-Ersatz ist stolz darauf, wie die Mannschaft reagiert hat. Dan Ndoye vermisst den Captain und Breel Embolo, Nati-Juwel Johan Manzambi freut sich über das Zusammenspiel mit Jashari und Amdouni.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Lucas WerderReporter Fussball
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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
8
16
23
2
SCL Tigers
SCL Tigers
9
5
15
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
9
2
15
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
6
HC Davos
HC Davos
9
0
13
7
Lausanne HC
Lausanne HC
9
-4
12
8
HC Ajoie
HC Ajoie
8
0
11
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
9
-8
11
10
EV Zug
EV Zug
5
9
10
11
EHC Biel
EHC Biel
8
-1
10
12
SC Bern
SC Bern
7
-2
9
13
HC Lugano
HC Lugano
6
1
8
14
EHC Kloten
EHC Kloten
9
-18
6
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