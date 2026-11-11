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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
19
4
34
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Bern
1:0
18
0
31
5
EV Zug
14
22
29
6
SCL Tigers
19
10
29
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
0:1
19
-7
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs