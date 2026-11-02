Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

16 Spiele hat Jan Rutta (36) in dieser Saison für Servette bestritten – nun kommt aber keines mehr dazu: Der tschechische Verteidiger wechselt per sofort zu Sparta Prag, wie die Genfer am Montag schreiben.

Der zweifache Saisontorschütze habe den Wunsch geäussert, in seine tschechische Heimat zurückzukehren, um näher bei der Familie zu sein, heisst es in der Mitteilung des Vereins. Dem sei man nachgekommen und habe mit dem Klub aus der tschechischen Hauptstadt eine Einigung über einen sofortigen Transfer erzielen können.

Jan Rutta ist im Sommer 2025 zu Servette gestossen, nachdem er zuvor acht Saisons in der NHL aufgelaufen ist. Dort gewann er mit Tampa Bay Lightning zweimal den Stanley Cup. Zudem holte er 2024 als Teil der tschechischen Auswahl Gold an der Heim-WM.

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