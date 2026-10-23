Servette verpflichtet Florian Douay für gut einen Monat. Der Stürmer wurde einst bei den Grenats ausgebildet.

Carlo Steiner Redaktor Sport

«Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück», meldet Servette am Freitag vor der Partie gegen Ajoie. Der Franzose mit Schweizer Lizenz, Florian Douay (31), der bereits in der Jugend und von 2014 bis 2020 bei den Profis für die Genfer spielte, geht zurück zu den Grenats – allerdings nur bis zum 6. Dezember.

Noch vor sechs Tagen stand er für den Genfersee-Rivalen Lausanne gegen Kloten auf dem Eis. Der Stürmer unterstützt den Klub, der mit einer langen Verletztenliste zu kämpfen hat.

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