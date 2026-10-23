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Von Genfersee-Rivale Lausanne
Servette holt Eigengewächs zurück

Servette verpflichtet Florian Douay für gut einen Monat. Der Stürmer wurde einst bei den Grenats ausgebildet.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Florian Douay im Zweikampf mit Servettes Tim Berni (neu ZSC) im April 2026.
Foto: (Laurent Daspres / Freshfocus)
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Carlo SteinerRedaktor Sport

«Ein bekanntes Gesicht kehrt zurück», meldet Servette am Freitag vor der Partie gegen Ajoie. Der Franzose mit Schweizer Lizenz, Florian Douay (31), der bereits in der Jugend und von 2014 bis 2020 bei den Profis für die Genfer spielte, geht zurück zu den Grenats – allerdings nur bis zum 6. Dezember.

Noch vor sechs Tagen stand er für den Genfersee-Rivalen Lausanne gegen Kloten auf dem Eis. Der Stürmer unterstützt den Klub, der mit einer langen Verletztenliste zu kämpfen hat.

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SP
TD
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1
ZSC Lions
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0:0
14
24
34
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
0:0
14
3
25
3
Genève-Servette HC
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0:0
15
0
25
4
SCL Tigers
SCL Tigers
0:0
15
5
23
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
0:0
14
13
22
6
SC Bern
SC Bern
0:0
13
2
21
7
Lausanne HC
Lausanne HC
0:1
16
-1
21
8
HC Davos
HC Davos
0:0
15
-6
20
9
HC Ajoie
HC Ajoie
0:0
15
-4
20
10
EV Zug
EV Zug
1:0
9
12
19
11
HC Lugano
HC Lugano
1:1
14
0
19
12
EHC Biel
EHC Biel
0:0
14
-5
17
13
EHC Kloten
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1:1
15
-24
13
14
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