Ausgangslage

Nach dem knappen 4:3 Sieg im letzten Spiel können die Bieler mit einem kleinen Polster ins heutige Rückspiel geben. Allerdings scheint das Momentum eher auf der Seite der Berner zu liegen. Die Mutzen konnten am Donnerstag einen vermeintlich vorentscheidenden 4:1 Vorsprung der Seeländer noch in ein 4:3 verwandeln und kommen so mit einer Niederlage aus der Partie, die sich für sie beinahe wie ein Sieg anfühlt. Vor eigenem Publikum hat der SCB nun die Chance, seine Saison um weitere zwei Partien zu verlängern.

