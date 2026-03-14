Was für ein Auf und Ab für die Bieler Fans in der Tissot Arena! Nachdem die Seeländer zum Schaulaufen ansetzten und den grossen Bruder aus der Hauptstadt mit 4:1 an die Wand spielten, knallten die Hoffnungen der Fans schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Aus einem komfortablen Vorsprung wurde ein kleines Pölsterchen, welche die Bieler auch nur durch eine äusserst passive Berner Schlussoffensive über die Zeit bringen konnten. Nichts desto trotz verabschiedeten die Fans der Seeländer mit einer ordentlichen Portion Motivation in die Hauptstadt, wo sie heute versuchen werden, den Sack gegen die Mutzen zuzumachen.
Das Momentum vor dem heutigen Spiel liegt klar in den Händen des SCB. Nachdem sie im letzten Spiel bereits mit 4:1 zurücklagen und durch mehrere Strafen völlig aus den Fugen gerieten, schien die Messe in der Bieler Tissot Arena sowas von gelesen zu sein. Dann kam Romain Loeffel. Mit einem Lucky Punch erzielte er den zweiten Treffer für die Berner und brachte seine Mannschaft wieder in die Partie. Da sie durch die verbockte Coaches Challenge von Biel-Trainer Dubé in Überzahl gar noch den Anschlusstreffer erzielen konnten, können die Berner heute vor eigenem Publikum fast befreit aufspielen.
Herzlich Willkommen zum Play-In Rückspiel in der National League zwischen dem SC Bern und dem EHC Biel-Bienne. Die Partie steigt um 20:00 Uhr in der PostFinance Arena in Bern. Hier bist Du live dabei!
Nach dem knappen 4:3 Sieg im letzten Spiel können die Bieler mit einem kleinen Polster ins heutige Rückspiel geben. Allerdings scheint das Momentum eher auf der Seite der Berner zu liegen. Die Mutzen konnten am Donnerstag einen vermeintlich vorentscheidenden 4:1 Vorsprung der Seeländer noch in ein 4:3 verwandeln und kommen so mit einer Niederlage aus der Partie, die sich für sie beinahe wie ein Sieg anfühlt. Vor eigenem Publikum hat der SCB nun die Chance, seine Saison um weitere zwei Partien zu verlängern.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42