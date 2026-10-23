DE
FR
Abonnieren

Nächster Lausanne-Ausfall
Rohrer verletzt Lazar unglücklich am Knie

Heftiger Zusammenprall zwischen Vinzenz Rohrer und Curtis Lazar im ersten Spiel in der umgebauten OYM Hall. Der Kanadier muss mit Schmerzen im Knie in die Kabine.
Publiziert: 23.10.2026 um 20:36 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Bern
SC Bern
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zug
EV Zug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Biel
EHC Biel
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 23. Oktober
In diesem Artikel erwähnt
ev zug logo
EV Zug
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen