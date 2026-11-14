DE
FR
Abonnieren

Muss in die Kabine humpeln
Rappi-Jelovac wird von Mitspieler Albrecht umgefahren

Jelovac wird beim Blocken eines Schusses von Mitspieler Albrecht umgefahren und muss gestützt in die Kabine.
Publiziert: 22:30 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Bern
SC Bern
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
19
1
33
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
20
-9
32
5
SCL Tigers
SCL Tigers
21
12
32
6
EV Zug
EV Zug
15
20
31
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
HC Ajoie
20
-3
28
9
HC Lugano
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
12
EHC Biel
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
EHC Kloten
20
-23
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen