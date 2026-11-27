Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
24
47
60
2
SC Bern
24
10
45
3
EV Zug
20
32
44
4
HC Ambri-Piotta
24
6
41
5
SCL Tigers
25
15
41
6
Genève-Servette HC
25
-14
39
7
HC Ajoie
25
-5
35
8
Lausanne HC
25
-13
33
9
HC Lugano
25
-8
32
10
HC Fribourg-Gottéron
25
5
31
11
EHC Biel
23
-9
28
12
HC Davos
23
-13
27
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
25
-21
27
14
EHC Kloten
25
-32
24
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs