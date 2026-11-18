Fast die Hälfte der Qualifikation ist bereits rum. Kennst du die Zahlen hinter den Resultaten? Beweise dein National-League-Wissen im Blick-Quiz.

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Ob Strafenkönige, löchrige Defensiven oder Tormaschinen: Klick dich durch die Fragen und zeig dein Wissen. Vom effizientesten Powerplay bis zum sichersten Rückhalt im Tor ist alles dabei.

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