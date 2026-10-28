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Hat schon 13-mal geskort
Lugano-Ausländer verlängert bis Saisonende

Der HC Lugano hat den Vertrag mit Nick Shore bis Saisonende verlängert.
Publiziert: vor 35 Minuten
Foto: Mike Wiss/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nick Shore (34) hat seinen bis Oktober befristeten Vertrag in Lugano bis Saisonende verlängert.

Der US-Amerikaner, der letzte Saison beim schwedischen Linköping spielte, stiess im September zu den Tessinern und verbuchte seither zwei Tore und elf Assists in 14 Spielen. Der Stürmer bringt die Erfahrung aus 304 NHL-Partien mit und stürmte auch schon für Zug (2020/21) und Ambri (2022/23).

«Nick hat sich sehr schnell an unsere Mannschaft und unsere Liga angepasst. Er hat bestätigt, dass er ein sehr intelligenter Center ist, der in jeder Spielsituation wertvoll ist. Sein Hockey-IQ und seine Persönlichkeit passen ideal zu unserer Mannschaft», wird General Manager (Sportchef) Janick Steinmann in einer Medienmitteilung zitiert.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
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16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
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11
14
22
9
HC Ajoie
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17
-5
22
10
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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17
-16
18
14
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17
-19
18
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