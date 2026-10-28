Nick Shore (34) hat seinen bis Oktober befristeten Vertrag in Lugano bis Saisonende verlängert.
Der US-Amerikaner, der letzte Saison beim schwedischen Linköping spielte, stiess im September zu den Tessinern und verbuchte seither zwei Tore und elf Assists in 14 Spielen. Der Stürmer bringt die Erfahrung aus 304 NHL-Partien mit und stürmte auch schon für Zug (2020/21) und Ambri (2022/23).
«Nick hat sich sehr schnell an unsere Mannschaft und unsere Liga angepasst. Er hat bestätigt, dass er ein sehr intelligenter Center ist, der in jeder Spielsituation wertvoll ist. Sein Hockey-IQ und seine Persönlichkeit passen ideal zu unserer Mannschaft», wird General Manager (Sportchef) Janick Steinmann in einer Medienmitteilung zitiert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
HC Fribourg-Gottéron
16
16
27
4
Genève-Servette HC
17
-8
26
5
SCL Tigers
17
9
26
6
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Biel
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18