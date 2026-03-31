Erneut stehen die Grenats auswärts unter Zugzwang. Nachdem sie am letzten Sonntag nach zwischenzeitlicher Führung das Spiel noch aus der Hand gaben, stehen sie in dieser Serie nun mit dem Rücken zur Wand. Die Mischung in den Genfer Reihen zwischen Starimports und etablierten Schweizern schien zuletzt immer besser zu funktionieren und so war es etwas erstaunlich, dass die Grenats im Schlussdrittel des letzten Spiels nicht nochmals reagieren konnten. Heute in Lausanne wird es wieder eine Teamleistung brauchen, wollen sie die Serie noch um ein Spiel verlängern.
Zum zweiten Mal hintereinander kommen die Waadtländer mit einem Break im Rücken zurück ins eigene Stadion. Nachdem die Leistung am Freitag nicht ausreichte, gegen Genf mit 1:3 in Führung zu gehen, soll die nächste Chance jetzt genutzt werden. Lausanne war in dieser Serie bislang das konstantere Team. Bis auf den Ausrutscher im zweiten Heimspiel, welcher vor allem auch der Effizienz der Genfer zu verdanken war, zeigten sie bislang ein sehr diszipliniertes Spiel und sind heute vor eigenem Anhang wohl Favorit in diesem sechsten Akt. Zu gerne würde man eine weitere Reise nach Genf vermeiden und die Serie bereits heute in trockene Tücher bringen.
Der erste Matchpuck in dieser Serie ist Tatsache! Lausanne kann heute mit einem Sieg alles klar machen und die Grenats in die Ferien befördern. Nach einem knappen 2:3 Sieg am letzten Sonntag in Genf konnten die Löwen einen grossen Schritt in Richtung Halbfinal machen und können heute vor der eindrücklichen Kulisse der Vaudoise Arena den Sack gegen die Genfer zumachen. In dieser Engen Serie ist aber nach wie vor alles möglich und die Genfer haben bereits letzten Freitag gezeigt, dass sie im Hexenkessel von Lausanne bestehen können.
Herzlich willkommen zur Partie in der National League Playoffs zwischen dem Lausanne HC und dem Genève-Servette HC. Das Spiel steigt um 20:00 Uhr in der Vaudoise Arena in Lausanne. Hier bist Du live dabei!