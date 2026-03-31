Formstand Lausanne

Zum zweiten Mal hintereinander kommen die Waadtländer mit einem Break im Rücken zurück ins eigene Stadion. Nachdem die Leistung am Freitag nicht ausreichte, gegen Genf mit 1:3 in Führung zu gehen, soll die nächste Chance jetzt genutzt werden. Lausanne war in dieser Serie bislang das konstantere Team. Bis auf den Ausrutscher im zweiten Heimspiel, welcher vor allem auch der Effizienz der Genfer zu verdanken war, zeigten sie bislang ein sehr diszipliniertes Spiel und sind heute vor eigenem Anhang wohl Favorit in diesem sechsten Akt. Zu gerne würde man eine weitere Reise nach Genf vermeiden und die Serie bereits heute in trockene Tücher bringen.