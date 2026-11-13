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«Bemerkenswerte Entwicklung»
Rappi verlängert Vertrag mit Eigengewächs

Die Rapperswil-Jona Lakers verlängern mit Jan Hornecker bis 2029.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Bleibt bei den Lakers: Jan Hornecker.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Jan Hornecker (22) bindet sich langfristig an die Lakers. Der Stürmer hat seinen bis Sommer 2027 gültigen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Das Eigengewächs spielt seit dem Alter von neun Jahren für Rapperswil-Jona und absolvierte bisher 46 Spiele für die Profimannschaft in der National League.

«Jan hat vor allem in den letzten zwei Monaten eine bemerkenswerte Entwicklung gemacht. Er bringt alle Tools mit, um in der National League bestehen zu können. Trotz seiner Grösse ist er ein guter Läufer und verfügt dazu über feine Hände und einen guten Schuss. Hornecker ist gelernter Flügel, wir haben ihn aber in den letzten Spielen auf der Centerposition eingesetzt und er hat seine Aufgabe gut gemacht. Auch dank dieser Vielseitigkeit bietet Jan für unser Team verschiedene Optionen und ist deshalb ein spannender Spieler», wird Sportchef Claudio Cadonau in einer Medienmitteilung zitiert.

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