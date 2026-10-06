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Aus Hockeyanern wurden Bauarbeiter
Lakers-Spieler zerschmettern alte Garderobe

Bei den SCRJ Lakers wurde der komplette Garderobentrakt renoviert. Dabei haben sogar die Spieler mitgeholfen, den Abriss der alten Kabine voranzutreiben. Gian-Marco Wetter führt Blick durch die neue Garderobe.
Publiziert: vor 9 Minuten
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Nicole VandenbrouckReporterin Eishockey

Grösser, schöner, besser – mit diesen Adjektiven lässt sich die neue Lakers-Garderobe kurz und bündig beschreiben. Den Umbau und die Veränderung erlebten die SCRJ-Spieler hautnah mit, weil sie über Wochen selbst anpackten. Vor allem beim Abriss der Wände, die dem neuen Reich weichen mussten. Einige Zahlen gefällig? 4160 Schubkarren-Ladungen beförderten sie raus, 1120 Quadratmeter Gipskartonplatten und 11,6 Kubikmeter Holzplatten wurden verbaut.

Der vormalige Durchgang kam zur Kabinenfläche dazu, die Garderobe wuchs damit von 47 auf 75 Quadratmeter! Der Behandlungsraum der Physios wurde vergrössert, ebenso der Arbeitsbereich der Materialwarte, die nun über dreimal so viel Platz verfügen. Der Nass- und Regenerationsbereich der neuen Garderobe hat sich flächenmässig beinahe verdoppelt mit Sauna, Kältebad und Duschen. Auch der Arbeitsbereich der Trainer ist doppelt so gross.

Schmuck ist die Rappi-Kabine vor allem dank der durchdachten LED-Beleuchtung geworden. Jene im Gang, durch den die Spieler aufs Eis laufen, kann farblich angepasst werden. Das neue Logo prangt an mehreren Orten. Im Herzstück, der grossen Garderobe, sogar zweimal an der Decke. Damit fallen zwar jene Bussen-Einnahmen weg, die es früher dafür gab, wenn man aus Versehen auf den Logo-Teppich trat. «Dafür sind wir jetzt bei den anderen etwas strenger», witzelt Kassier und SCRJ-Stürmer Gian-Marco Wetter, der den Blick auf eine Garderoben-Tour mitgenommen hat.

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SP
TD
PT
1
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8
16
23
2
Genève-Servette HC
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10
3
18
3
SCL Tigers
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9
5
15
4
HC Ambri-Piotta
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9
-5
14
5
HC Ajoie
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9
1
14
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
9
5
14
7
HC Davos
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9
0
13
8
Lausanne HC
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9
-4
12
9
SC Rapperswil-Jona Lakers
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-8
11
10
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6
8
10
11
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-1
10
12
SC Bern
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7
-2
9
13
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7
0
8
14
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9
-18
6
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