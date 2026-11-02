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Auf nächste Saison
Rappi holt Eigengewächs zurück

Die Lakers verstärken sich ab nächster Saison mit Fabio Murer. Der Verteidiger wurde einst in Rapperswil-Jona ausgebildet.
Publiziert: vor 1 Minute
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Fabio Murer geht zurück zu den Lakers.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Fabio Murer (23) kehrt zu seinem Stammverein zurück. Der Thurgau-Verteidiger hat bei Rapperswil-Jona einen Vertrag für zwei Jahre ab nächster Saison unterschrieben.

Zuletzt wurde der frühere GCK-Akteur kurzfristig an den EHC Kloten ausgeliehen und kam für die Zürcher Unterländer zu seinem ersten und bisher einzigen Einsatz in der National League. In der Swiss League absolvierte er bisher 187 Partien für die GCK Lions und den HC Thurgau (13 Tore, 42 Assists).

«Fabio hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und ist als Rechtsschütze eine ideale Ergänzung für unsere Defensive. Er bringt zudem Potenzial im Spielaufbau mit und kennt unsere Organisation aus seiner Zeit im Lakers-Nachwuchs bestens», wird Sportchef Claudio Cadonau in einer Medienmitteilung zitiert.

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SP
TD
PT
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ZSC Lions
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18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
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18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
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19
10
29
5
EV Zug
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13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
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20
-10
26
9
HC Ajoie
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19
-6
25
10
HC Davos
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19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
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18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
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19
-19
19
14
EHC Kloten
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19
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