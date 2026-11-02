Fabio Murer (23) kehrt zu seinem Stammverein zurück. Der Thurgau-Verteidiger hat bei Rapperswil-Jona einen Vertrag für zwei Jahre ab nächster Saison unterschrieben.
Zuletzt wurde der frühere GCK-Akteur kurzfristig an den EHC Kloten ausgeliehen und kam für die Zürcher Unterländer zu seinem ersten und bisher einzigen Einsatz in der National League. In der Swiss League absolvierte er bisher 187 Partien für die GCK Lions und den HC Thurgau (13 Tore, 42 Assists).
«Fabio hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und ist als Rechtsschütze eine ideale Ergänzung für unsere Defensive. Er bringt zudem Potenzial im Spielaufbau mit und kennt unsere Organisation aus seiner Zeit im Lakers-Nachwuchs bestens», wird Sportchef Claudio Cadonau in einer Medienmitteilung zitiert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18