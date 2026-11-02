Carlo Steiner Redaktor Sport

Goalie Davide Fadani (25) verlängert beim EHC Kloten um drei weitere Jahre bis Sommer 2030.

Der einst bei Milano Rossoblu und beim HC Lugano ausgebildete Italiener mit Schweizer Lizenz spielt seit letzter Saison im Zürcher Unterland und kam seither 36-mal in der National League zum Einsatz. Zuvor kam er auch für Lugano und Ambri schon zu ersten Partien in der höchsten Liga. Aktuell fungiert er hinter Routinier Reto Berra (39) als zweiter Torwart. Für Italien absolvierte er bisher sieben WM-Spiele.

«Davide stellt hohe Ansprüche an sich selbst und arbeitet jeden Tag hart daran, sich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig stellt er sich voll in den Dienst der Mannschaft und kämpft für das Team. Diese Mentalität passt perfekt zum EHC Kloten. Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg mit Davide bis 2030 weitergehen können», lässt sich Sportchef Ricardo Schödler in einer Medienmitteilung zitieren.

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