Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
13
24
33
2
HC Ambri-Piotta
13
3
24
3
Genève-Servette HC
14
0
24
4
SCL Tigers
14
5
22
5
HC Fribourg-Gottéron
13
13
21
6
Lausanne HC
15
0
21
7
SC Bern
12
2
20
8
HC Davos
14
-6
19
9
HC Ajoie
14
-4
19
10
HC Lugano
13
0
18
11
EV Zug
8
11
16
12
EHC Biel
13
-5
16
13
EHC Kloten
14
-24
12
14
SC Rapperswil-Jona Lakers
14
-19
11
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs