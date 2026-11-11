DE
FR
Abonnieren

HC Lugano – SC Bern
Lugano-Pechvogel Mirco Müller hilft Bern zweimal unfreiwillig

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – SC Bern (2:3).
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Bern
SC Bern
18
0
31
5
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zug
EV Zug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
19
-7
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen